(ANSA) - SIGNA, 11 OTT - Un'auto è finita stamani contro un gruppo di ciclisti che stavano percorrendo via Arte della Paglia a Signa, in provincia di Firenze. Da quanto appreso sono sette i feriti di cui due in prognosi riservata. L'incidente è accaduto intorno alle 9:00. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto, una Seat Ibizia condotta da una donna di 65 anni, che procedeva verso Campi Bisenzio, abbia invaso la corsia opposta dove stavano pedalando i cicloamatori, età intorno ai 60 e 70 anni. Sul posto fatto intervenire anche l'elisoccorso per trasportare uno dei ciclisti all'ospedale. Per i rilievi intervenuti i carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino. Da chiarire come abbia fatto la conducente a finire sulla corsia opposta: tra le ipotesi al vaglio anche quella di una distrazione. La donna è risultata negativa all'alcol test. Tra i feriti, quattro sono stati portati all'ospedale fiorentino di Careggi: hanno tutti politraumi e per due di loro la prognosi è riservata. Gli altri tre sono stati portati all'ospedale di Prato, sono tutti codici gialli. (ANSA).