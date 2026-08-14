(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Angelo Ciccarelli, marito di Monica Esposito, la donna morta il 22 luglio per le ferite riportate dopo essere stata investita in centro a Modena, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri - otto le persone ferite - ha lasciato l'ospedale di Correggio (Reggio Emilia), dopo una lunga riabilitazione, ed è tornato definitivamente a casa. La notizia è riportata dalla Gazzetta di Modena. Aveva riportato ferite molto gravi, pur non essendo mai stato in pericolo di vita. Dopo aver partecipato ai funerali della moglie il 29 luglio, il 55enne ha potuto far rientro a Campazzo, nella casa di famiglia. Rimane invece ricoverata la signora polacca di 53 anni che è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta. Attualmente si trova in una struttura specializzata in Romagna, è cosciente e lucida - scrive il quotidiano - ma non può alzarsi dal letto. Il 31enne Salim El Koudri si trova in carcere, è in corso la perizia psichiatrica per chiarire quali siano le condizioni psichiche in cui versa il ragazzo. El Koudri, arrestato subito dopo la tragedia, è stato accusato di strage e lesioni gravissime. Entro ottobre è previsto il deposito delle relazioni finali della perizia. Dopo la morte di Monica Esposito su di lui pende anche l'accusa di omicidio. (ANSA).