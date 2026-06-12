(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma. E' accaduto in via della Cecchignola. A quanto riferito dai vigili del fuoco, la macchina è uscita dalla carreggiata, precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa cinque metri. I pompieri hanno prestato soccorso agli occupanti del veicolo. Due dei ragazzi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, mentre il terzo, rimasto all'interno della macchina completamente capovolta, è stato estratto, immobilizzato su una barella e trasportato al livello stradale con una autoscala. (ANSA).