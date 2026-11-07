PADOVA. Due uomini sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 della notte scorsa sul raccordo autostradale A13, nel tratto tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, in direzione Venezia.

Per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è ribaltata nel campo accanto alla carreggiata. I vigili del fuoco del Comando di Padova hanno lavorato per estrarre i due uomini dalle lamiere. Il personale sanitario del 118 ha tentato a lungo di rianimarli, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Le vittime, due italiani, avevano 40 e 38 anni. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia stradale, che ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica, e il personale di Autostrade per l’Italia, che si è occupato della gestione della viabilità.