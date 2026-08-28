(ANSA) - UDINE, 28 AGO - E' morta la bimba di 4 anni che domenica era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Pontebbana, alle porte di Udine, dove risiedeva con la famiglia. È la seconda vittima dell'incidente: la piccola era a bordo di una Ford guidata dal padre, che era finita contro un platano, nell'impatto era morta la sorellina di 11 anni. L'uomo aveva riportato ferite non gravi: è già stato dimesso. Ai carabinieri ha raccontato di essere rimasto vittima di un malore. Gli accertamenti sul tasso alcolico hanno dato esito negativo. Lo smartphone è stato sequestrato per verificarne l'utilizzo negli istanti che hanno preceduto l'urto. (ANSA).