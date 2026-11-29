(ANSA) - BRESCIA, 29 NOV - Stavano rientrando da una serata trascorsa a Ponte di Legno dopo le due quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero nelle prime ore di oggi lungo la statale 42, in territorio di Ponte di Legno, dove sono rimasti feriti cinque giovani bresciani, tutti di età compresa tra i 19 e i 22 anni. Ad avere la peggio sono stati il conducente, un ragazzo di 19 anni, e un altro passeggero. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti in elicottero, in codice rosso, agli ospedali di Brescia e Trento. Sono ricoverati con prognosi riservata. Gli altri tre occupanti non avrebbero riportato ferite gravi. (ANSA).