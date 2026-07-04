(ANSA) - TRIESTE, 04 LUG - Un'auto con quattro giovani a bordo è uscita di strada stamani all'alba ed è finita in mare nel porticciolo di Sistiana (Trieste). I quattro giovani sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo e raggiungere terra. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste assieme al funzionario di guardia. Al loro arrivo l'auto si era già inabissata. I soccorritori, dopo aver sistemato le panne antinquinamento per evitare che un'eventuale fuoriuscita di lubrificanti o del carburante si diffondesse nel mare, hanno richiesto l'intervento dei sommozzatori del Nucleo di Soccorso subacqueo acquatico del Comando di Venezia. Questi ultimi hanno prima ispezionato l'autovettura sommersa e poi l'hanno agganciata all'autogru che ha provveduto a sollevarla per riportarla al piano stradale. Sul posto, per quanto di competenza carabinieri, polizia, polizia locale e personale sanitario. (ANSA).