(ANSA) - TRENTO, 09 LUG - "Non riconosco le leggi della Repubblica italiana né l'autorità delle forze dell'ordine". Con queste parole un camionista polacco di 48 anni, alla guida di un autoarticolato, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire i documenti dopo essere stato intercettato dalla Polizia locale di Trento nei pressi dell'Interporto doganale. L'uomo ha forzato un posto di blocco ieri tardo pomeriggio, costringendo gli agenti a un inseguimento durato diversi chilometri prima di essere bloccato. Una volta fermato, il conducente ha ostruito la carreggiata per circa mezz'ora e ha opposto resistenza anche durante le procedure di fotosegnalamento in comando. Il quarantottenne è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. All'autista sono state inoltre contestate numerose violazioni del Codice della strada e irregolarità sui documenti del trasporto internazionale di merci, per un totale di 2.500 euro di sanzione — già saldata in mattinata dalla società di trasporti titolare del mezzo — oltre al fermo amministrativo dell'autoarticolato. (ANSA).