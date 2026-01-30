(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "È uno Slam a cui tengo parecchio e fa male di sicuro. Ho avuto tante opportunità, soprattutto nel quinto set". Dopo la semifinale persa con Djokovic agli Australian Open, Jannik Sinner con lucidità il cuore della sconfitta nel post partita e allo stesso tempo riconosce il valore dell'avversario e la lezione ricevuta: "Ha vinto 24 Slam e non sono sorpreso del suo livello. È stato il più grande per tanti anni, un modello per me e per Carlos. Ho avuto le mie opportunità e le ho perse, va dato molto merito a lui. Ho fatto più punti di lui, ma è irrilevante". (ANSA).