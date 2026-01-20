(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La testa di serie n. 5 Lorenzo Musetti supera il primo turno dopo un match complicato che ha visto il ritiro per problemi fisici del suo avversario, il belga Raphael Collignon. L'azzurro ha perso il primo set (4-6) per poi vincere il secondo (al tie break, 7-6) e il terzo (7-5). Collignon si è ritirato nel corso del quarto set, che vedeva Musetti in vantaggio (3-2). Al secondo turno sarà dunque derby tra i due azzurri di nome Lorenzo, ovvero Musetti contro Sonego. Nel corso della notte, si sono qualificati al secondo turno anche Sonego e Darderi, che hanno battuto rispettivamente lo spagnolo Carlos Taberner e il cileno Cristian Garin. (ANSA).