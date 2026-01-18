(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Australian Open già finito per Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 20 del seeding, esce di scena al primo turno, battuto dal britannico Arthur Fery, n. 185 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1 in 2 ore e 14 minuti. Un risultato a sorpresa, ma condizionato dai problemi fisici di Cobolli che nel post partita ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco. I due si erano affrontati due volte a livello junior nel 2019. L'azzurro vinse sulla terra battuta al J1 di Beaulieu-sur-Mer, il britannico sul cemento al J1 di Repentigny. E' il terzo confronto contro un qualificato negli Slam per Cobolli, che nei major non ha mai perso contro avversari fuori dalla top 40. Alla terza partecipazione all'Australian Open, Cobolli puntava a migliorare il terzo turno del 2024, che rimane il suo miglior risultato a Melbourne. "Sono molto triste - ha detto il tennista romano - ma sono cose che non puoi controllare. Ho iniziato a sentirmi male subito prima della partita. Non credo sia legato alla tensione, perché sto sempre peggio". (ANSA).