(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Aumentano nel terzo trimestre del 2025 il potere d'acquisto e la propensione al risparmio delle famiglie che, escludendo il periodo Covid, raggiunge livelli massimi dal terzo trimestre del 2009. E' quanto rileva l'Istat sottolineando che la spesa per consumi finali rimane però debole. In dettaglio, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto del 2% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,3%. La propensione al risparmio è stimata all'11,4%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto è infine cresciuto rispetto al trimestre precedente dell'1,8%. La pressione fiscale è stata pari al 40%, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il deficit si è invece attestato al 3,4% rispetto al 2,3% nello stesso trimestre del 2024, mentre il saldo primario (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un'incidenza sul Pil dello 0,4% (1,6% nel terzo trimestre del 2024). Il saldo corrente è stato anch'esso positivo, con un'incidenza sul Pil dell'1,3% (2,2% nel terzo trimestre del 2024). (ANSA).