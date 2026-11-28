(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "In tanti lo hanno chiamato maestro, forse esagerando, ma credo cogliendo anche di lui un aspetto vero: il suo desiderio di insegnare, cioè di raccontare le cose che aveva capito, e questa è sempre stata la sua cifra". Con queste parole Natalia Augias ha aperto il suo intervento al memoriale dedicato al padre Corrado Augias, scomparso lo scorso 19 novembre a 91 anni, tenutosi questa mattina nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel suo ricordo, la figlia ha ripercorso la vita e i valori del giornalista e scrittore, nato nel 1935, dall'infanzia segnata dalla guerra e dalla povertà del dopoguerra - ricordando quando la madre Emma, trovata una camionetta abbandonata con dello zucchero, lo caricò nella gonna tenendola sollevata fino a casa tra lo scandalo dei passanti - fino al legame con l'Italia e le conquiste democratiche: "Lo spirito antifascista, diceva, è quello che garantisce la nostra convivenza pacifica, lo scambio dialettico, anche aspro, anche molto duro, ma scambio: e se possiamo farlo è perché tanti hanno combattuto e sono caduti per dare a noi questa libertà". Natalia Augias ha inoltre richiamato il sodalizio lungo quasi settant'anni tra il padre e la madre, Daniela: "Non avrebbe fatto nemmeno la metà delle cose se non l'avesse avuta accanto. Le leggeva parte dei suoi libri fino a quando lei diceva 'Basta', e lui diceva: 'È l'unica di noi che capisce davvero le cose'". A introdurre la mattinata, organizzata dalla famiglia con il sostegno dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sono stati i nipoti Davide e Micol. "Durante gli ultimi giorni Corrado era molto consapevole del poco tempo che gli restava - ha raccontato Davide -. All'inizio non voleva un saluto pubblico, ci ripeteva sempre che quando ci si congeda è meglio fare saluti brevi, per evitare lo strazio di saluti troppo strascicati. Poi però ci ha ripensato e ha passato le sue ultime ore come ha sempre passato tutto il suo tempo, facendo progetti". Micol ha introdotto il brano d'apertura, il secondo movimento (Andante con moto) del Trio n. 2 in mi bemolle maggiore op. 100 di Franz Schubert, eseguito da Elia Chiesa, Davide Cellacchi e David Mancini: "Qualche giorno dopo il funerale di suo padre Carlo andò a trovare sua madre Emma e la trovò seduta al tavolo della cucina ad ascoltare questo brano alla radio, piangendo. Quella scena lo commosse profondamente e da allora gli è rimasto nel cuore". L'Accademia di Santa Cecilia dedicherà inoltre ad Augias i concerti sinfonici dal 10 al 12 dicembre con l'Oratorio di Natale di Bach. Il terzo nipote, Marco, ha rievocato l'infanzia e il rituale delle domeniche all'Auditorium: "Da bambino, quando uscivamo insieme, mi guardava con aria severa e mi diceva: 'Quando siamo fuori insieme non mi devi chiamare nonno, io sono Corrado'". Poi il racconto delle mattine di spettacolo: "In sala teneva tutti in un religioso silenzio, noto anche per strigliare pubblicamente chi si azzardava a usare il cellulare". A seguire, il pranzo sempre all'una allo stesso tavolo e il ritorno a casa: "Lui si riposava mezz'ora e si alzava senza sveglia fresco come una rosa a 80 anni, io a 20 mi risvegliavo due ore dopo con enorme fatica". Tra i familiari è intervenuto anche il genero Pietro Suber, che ha ricordato il lato ironico e teatrale di Augias, il quale lo chiamava affettuosamente "degenero" per il carattere schivo: "Tra le tante qualità di Corrado c'era anche quella di prendersi in giro. Da ultimo amava citare, con malcelato orgoglio, la celebre tripartizione di Alberto Arbasino: 'Con abbondanza ho attraversato la fase del solito stronzo e ora sono un venerato maestro'". (ANSA).