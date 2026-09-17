(ANSA) - VICENZA, 17 SET - Attraversa i binari mentre stava sopraggiungendo un treno venendo travolta. L'incidente è accaduto in via dell'Industria a Schio (Vicenza). Ancora da capire l'esatta dinamica di quanto accaduto, ma dai primi accertamenti sembra la che la vittima abbia attraversato la linea Vicenza-Schio con le sbarre già scese non accorgendosi dell'arrivo del treno regionale. Una ricostruzione ancora però da chiarire. L'incidente ha provocato pesantissime ripercussioni sulla viabilità, con la circolazione completamente paralizzata nella zona. La donna di circa 70anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. (ANSA).