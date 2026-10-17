(ANSA) - MILANO, 17 OTT - E' stato già attivato un hub legale per assistere le oltre 50 persone fermate durante le manifestazioni di oggi a Milano di 'Italia in Piazza'. L'iniziativa è stata lanciata sui social dal centro sociale Lambretta e dal collettivo studentesco Deriva, che forniscono ai fermati un contatto mail per essere messi in contatto con un legale. L'invito è "Condividi e fai girare, perché chi è stato fermato deve sapere a chi rivolgersi. Nessuno verrà lasciato solo! Tutti liberi, tutte libere!". (ANSA).