(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Alessandro Basciano, dj e influencer, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni. La decisione è stata presa dalla gup di Milano Lorenza Pasquinelli oggi nell'udienza preliminare sulla richiesta avanzata dalla Procura. Il pm milanese Antonio Pansa, titolare dell'indagine, aveva contestato il reato di atti persecutori ai danni di Codegoni per una serie di episodi che si sarebbero verificati tra il 2023 e il 2024. Accuse che Basciano, difeso da Leonardo D'Erasmo, ha sempre respinto. Il processo avrà inizio il 20 gennaio. (ANSA).