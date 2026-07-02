(ANSA) - PARIGI, 02 LUG - La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania, secondo fonti che hanno riferito la notizia a Bfm Tv. La donna è stata localizzata in un Paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che ad essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che "si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo". (ANSA).