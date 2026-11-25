(ANSA) - ROMA, 25 NOV - L'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere ascoltato come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato ai suoi danni che vede indagate sei persone, tra cui l'imprenditore Valter Lavitola che si trova in carcere da agosto. Nell'ottobre del 2025 un ordigno rudimentale fu fatto esplodere all'estero dell'abitazione del giornalista della Rai vicino Roma. Entrando in Procura il giornalista si è limitato a dire "sto bene e tranquillo" prima di imboccare l'ufficio del sostituto procuratore Eduardo De Santis titolare del fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. (ANSA).