(ANSA) - ROMA, 10 SET - Otto persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco sferrato da droni marini ucraine sul lungomare della località turistica russa di Sochi, sul Mar Nero. Lo hanno riferito - come riporta l'agenzia Tass - le autorità locali: "Cinque feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre tre hanno ricevuto assistenza sul posto". L'attacco ha provocato un incendio. "Le infrastrutture della spiaggia e un tratto adiacente del lungomare hanno subito danni parziali", hanno aggiunto le autorità di Sochi. Meta di villeggiatura, la città si trova a 600 chilometri dal confine russo e ospita la residenza estiva ufficiale del presidente russo Vladimir Putin. (ANSA).