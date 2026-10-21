(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Le forze armate ucraine hanno lanciato nella notte un attacco con droni sulla città russa di Lipetsk, situata a 335 chilometri a est del confine. E' stato colpito un edificio a più piani e ci sono state diverse esplosioni in tutta la città. Secondo quanto riferito dal governatore della regione, l'attacco ha provocato un ferito, che è stato ricoverato in ospedale. Lipetsk ospita l'acciaieria di Novolipetsk che rappresenta circa il 20% della produzione totale di acciaio grezzo della Russia ed è il più grande stabilimento siderurgico del paese. (ANSA).