(ANSA) - SAN PAOLO, 12 NOV - Un attacco da parte di un gruppo di hacker ai danni della banca statale brasiliana Caixa Econômica Federal ha provocato la fuga dei dati relativi a circa 8 milioni di clienti. Lo ha reso noto lo stesso istituto bancario in una nota in cui si precisa che la violazione, che ha compromesso le informazioni private di 7,6 milioni di clienti, è avvenuta venerdì scorso mentre, al momento, la Polizia Federale non ha ancora individuato i responsabili. Il sabotaggio informatico, si riferisce, ha colpito in misura maggiore i clienti più anziani in quanto ha preso di mira il database di 'Caixa Vida e Previdência', una controllata del gruppo Caixa Econômica dedicata proprio alla previdenza sociale. Gli hacker hanno pubblicato i numeri di conto, i documenti d'identità, gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e l'età delle vittime mentre non sono stati intaccati i fondi dell'istituto. L'accaduto, riferisce l'esecutivo, sarà oggetto di indagine da parte dell'Autorità nazionale per la protezione dei dati, un organismo del governo federale che vigila sul rispetto della normativa in materia di privacy. (ANSA).