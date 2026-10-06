(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - E' stato condannato a quattro anni e quattro mesi, con rito abbreviato, uno dei marinai lettoni arrestati dalla procura di Genova per un sospetto caso di spionaggio internazionale a bordo del traghetto Gnv Fantastic. La sentenza è stata letta dal giudice Giorgio Morando. L'uomo, 23 anni, è accusato di accesso abusivo aggravato a sistema informatico. L'inchiesta era stata aperta dai pm genovesi dopo la denuncia presentata dalla compagnia di navigazione e riguardava quattro tentativi di accesso attraverso alcuni mini-computer, collegati al sistema di bordo, in grado non solo di acquisire dati e password ma potenzialmente anche di prendere il controllo della nave da remoto. Un primo marinaio era stato arrestato in Francia nel porto di Sète il 12 dicembre 2025 mentre armeggiava con uno dei dispositivi e si trova tuttora in carcere. Era stato lui a fare il nome del complice, arrestato a Napoli tre giorni dopo e poi trasferito a Genova. L'uomo, Emils Laurens, è detenuto nel carcere di Marassi. Nonostante le evidenze investigative ha sempre sminuito il suo ruolo e non ha mai svelato i dettagli né i mandanti del piano. Intanto si apprende solo ora che la procura ha ottenuto a maggio l'estradizione di un terzo marinaio lettone che era stato arrestato in Spagna su mandato d'arresto europeo. Si trova anche lui in carcere in custodia cautelare. (ANSA).