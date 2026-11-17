(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - Attacco hacker alla banca dati di Unicoop Firenze, cooperativa di consumo che conta quasi 1,2 milioni di soci. Lo rende noto la stessa coop, informando di "aver subito nei giorni scorsi un accesso non autorizzato al sistema informatico di gestione dei soci della cooperativa. L'episodio è stato immediatamente circoscritto con l'intervento di un gruppo di lavoro dedicato e con il supporto di consulenti esterni di cybersicurezza, consentendo di isolare i server coinvolti e mettere in sicurezza l'infrastruttura informatica". Dalle verifiche finora effettuate è stato riscontrato, spiega Unicoop, "l'accesso ad alcuni dati di contatto (per esempio nome, cognome, indirizzo, email, numero di telefono). Servizi come il prestito sociale e la carta spesa continuano a operare in sicurezza". Unicoop Firenze ha "tempestivamente provveduto a informare dell'accaduto il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia postale. Inoltre" ha "da subito rafforzato le misure di sicurezza già in essere. I servizi aziendali sono regolarmente operativi. La Cooperativa sta informando i soci, fornendo alcune indicazioni utili a prevenire eventuali tentativi di phishing o uso improprio dei recapiti". In via precauzionale, Unicoop Firenze "invita i soci a prestare particolare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e a verificare sempre l'autenticità delle comunicazioni attraverso i canali ufficiali della cooperativa. Unicoop Firenze continuerà a monitorare la situazione e a svolgere gli accertamenti necessari". (ANSA).