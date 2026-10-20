(ANSA) - KHARTOUM, 20 OTT - Non si fermano i raid dell'esercito in Sudan. Dopo il sanguinoso attacco di ieri nella città di Al-Dibab, almeno altre 53 persone sono rimaste uccise in un raid con droni lanciati dai militari che ha colpito un mercato in un'area contesa tra Sudan e Sud Sudan. Le autorità del distretto di Abyei hanno affermato che l'attacco ha preso di mira il mercato di Amiet. Il bilancio iniziale di 53 morti e 27 feriti gravi potrebbe "purtroppo aumentare", affermano le autorità. Tra domenica e lunedì, gli attacchi in tutto il Sudan, dilaniato dalla guerra tra l'esercito e i paramilitari, hanno causato oltre 100 morti. (ANSA).