(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Ci sono gli hacker filorussi Noname057(16), a quanto si apprende, dietro l'attacco cyber di oggi al ministero degli Esteri. L'azione - come avvenuto tante volte in passato - è stata di tipo Dd0s (Distributed denial of service): si inonda il sito bersaglio di false richieste di accesso per mandare in tilt i sistemi informatici che però hanno tenuto. La Polizia postale dalle prime ore di questa mattina si sta occupando del fatto ed è stato attivato il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Si è mossa anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ha contattato il ministero. (ANSA).