(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 23 OTT - Cinque israeliani sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco in seguito a un attacco armato palestinese presso un posto di blocco vicino a Hebron, in Cisgiordania. Le fotografie pubblicate dall'agenzia di stampa Afp sembrano ritrarre gli uomini armati nel mezzo della sparatoria con le forze di sicurezza. Lo scontro sarebbe durato circa 20 minuti e alla fine i due palestinesi sono stati uccisi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato al suo partito, il Likud, di annullare tutti gli eventi politici previsti per la mattinata di oggi, in seguito alla sparatoria mentre il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha chiesto di "smantellare" l'Autorità palestinese, a pochi giorni dalle elezioni legislative in Israele. "Non bisogna aspettare che si verifichi un 7 ottobre (in Cisgiordania). È lì che scoppierà la prossima guerra" ha dichiarato. (ANSA-AFP).