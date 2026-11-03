(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Negli attacchi hacker delle ultime ore risulta colpita anche la società fiorentina Siaf, con sede a Bagno a Ripoli (Firenze). La società si occupa di ristorazione collettiva (mense) in scuole, ospedali e aziende. La stessa Siaf fa sapere che il 2 novembre "sistemi informatici dedicati alla gestione e al controllo della refrigerazione sono stati interessati da un attacco informatico" ma "grazie ai sistemi di monitoraggio e controllo l'anomalia è stata tempestivamente rilevata e sono state immediatamente attivate le misure necessarie, consentendo di circoscrivere l'evento e di garantire la continuità del servizio, senza conseguenze sull'operatività". Siaf è in contatto con le autorità e le forze dell'ordine e "garantirà la massima collaborazione, mettendo a disposizione ogni elemento utile alle indagini e all'accertamento della natura e dell'origine dell'attacco". Intanto la società "continua a monitorare con la massima attenzione i propri sistemi e ad adottare tutte le misure necessarie". (ANSA).