(ANSA) - PALERMO, 02 NOV - In alcuni punti vendita Coop, almeno tre a Catania e uno a Palermo, si sono verificati attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei banchi alimentari. A darne notizia è Giuseppe Spadaro, direttore generale del gruppo Radenza, che gestisce supermercati a marchio Coop. L'attacco, aggiunge, ha portato alla modifica dei parametri della temperatura surriscaldando i banchi e provocando un deperimento degli alimenti. La polizia postale sta ricostruendo la provenienza degli attacchi e l'entità e sta verificando se vi siano o meno collegamenti con quanto accaduto in altri Paesi europei. "L'attacco è avvenuto alle 4 del mattino - aggiunge Spadaro - Stiamo calcolando i danni. In alcuni casi abbiamo risolto. Abbiamo già contattato l'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale e attivato i protocolli per fare indagini in profondità". "Abbiamo verificato che si tratta di un attacco al nostro sistema di telecontrollo dei banchi surgelati. Da uno screening attento sembra che non ci siano ulteriori danni, ma l'attacco c'è stato" dice Danilo Radenza, amministratore delegato di Coop Radenza, con sede a Modica, proprietaria di circa 450 punti vendita in Sicilia, confermando l' attacco informatico ai banchi frigoriferi che ha interessato almeno due supermercati della catena tra Palermo e Catania (ANSA).