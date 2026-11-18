(ANSA) - NEW YORK, 17 NOV - Colpo di scena da Christie's: a poche ore dall'asta di stasera, la casa di vendite newyorkese ha ritirato un dipinto di Frida Kahlo stimato fino a 3,5 milioni di dollari. A fermare il quadro, arrivato dal Messico, non sono stati i controlli sull'immigrazione, ma i dubbi sulla legalità della sua esportazione dal Paese d'origine. L'opera avrebbe dovuto essere battuta nell'ambito della 20th Century Evening Sale, uno degli appuntamenti di punta della stagione autunnale del mercato dell'arte. Il quadro, Congreso de los pueblos por la paz, dipinto nel 1952, è al centro di interrogativi sulla sua provenienza. Secondo il collettivo messicano Defendamos la Colección Gelman, l'opera figurava nell'inventario dei beni destinati da Diego Rivera al Museo Frida Kahlo, la celebre Casa Azul di Città del Messico, e non sarebbe chiaro come abbia lasciato quella collezione. Le autorità culturali messicane sostengono invece che il quadro sia uscito dal Paese prima del 1984, quando le opere di Frida furono dichiarate monumenti artistici e sottoposte a severe restrizioni all'esportazione. Il Messico ha comunque chiesto a Christie's la documentazione relativa alla provenienza e alla proprietà dell'opera. "In accordo con il venditore, abbiamo deciso di ritirare per il momento il lotto per condurre ulteriori ricerche. Contiamo di poter mettere in vendita l'opera in una data successiva", ha dichiarato un portavoce di Christie's ad ArtNews senza precisare quando potrebbe tornare sul mercato. (ANSA).