(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Nel 2026 escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie, altri vengono riconfermati, mentre alcuni nuovi incentivi fanno il loro ingresso nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo. Lo ricorda Assoutenti, che ha realizzato una guida pratica con l'elenco dei principali aiuti previsti per il 2026, i requisiti per ottenerli e le modalità pratiche per presentare la domanda. Tra quelli che restano, ad esempio, il bonus sociale energia rivolto ai nuclei composti da 1-2 componenti, il beneficio per il 2026 è di 146 euro; il bonus sociale gas il cui valore varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare; il bonus ristrutturazione con detrazione fiscale in 10 anni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel 2026 la detrazione resterà al 50% per le abitazioni principali e con tetto di spesa da 96.000 euro, mentre per gli altri immobili lo sconto fiscale è del 36%. Tra quelli che spariscono, invece, il superbonus; il bonus sport, ossia il contributo da 300 euro per attività sportive o ricreative al di fuori della scuola per i figli di età compresa nella fascia 6-14 anni, il bonus barriere architettoniche: la detrazione fiscale del 75% in 10 anni per gli interventi finalizzati al superamento o all'abbattimento delle barriere architettoniche. (ANSA).