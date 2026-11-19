(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Assoutenti e l'associazione Cittadini Digitali scendono in campo a tutela degli utenti coinvolti nei gravi disservizi Microsoft segnalati tra il 12 e il 13 novembre scorsi, annunciando l'avvio delle attività preliminari per promuovere una class action nei confronti di Microsoft Corporation e Microsoft Italia. Le interruzioni che hanno interessato in particolare Outlook e Teams avrebbero compromesso comunicazioni elettroniche, riunioni da remoto e numerose attività lavorative, provocando disagi e possibili danni economici a cittadini, professionisti, imprese ed enti pubblici. L'iniziativa delle due associazioni punta ad accertare le eventuali responsabilità del gestore per la mancata continuità dei servizi e a verificare i presupposti per un'azione di classe, ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del Codice di procedura civile, finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni effettivamente subiti e documentati dagli utenti. "La posta elettronica e le piattaforme digitali sono ormai strumenti indispensabili per il lavoro, l'economia e la vita quotidiana. Non è accettabile che cittadini e imprese, pur pagando per servizi essenziali, debbano sopportare le conseguenze di gravi interruzioni senza adeguate forme di tutela - dichiara Gabriele Melluso, presidente nazionale di Assoutenti - Con questa iniziativa vogliamo dare una risposta concreta a tutti i soggetti danneggiati, trasformando i singoli disagi in un'azione collettiva". "È fondamentale che ogni cittadino faccia sentire la propria voce e scopra di poter far valere i diritti che purtroppo non sempre vengono rispettati dalle cosiddette Big Tech. Una azione calibrata sotto il profilo tecnico e legale come quella di Assoutenti e Cittadini Digitali può essere fondamentale nella sfida tra i moderni Davide e Golia", gli fa eco Umberto Rapetto, già comandante del gruppo Anticrimine Tecnologico e oggi presidente dell'associazione Cittadini Digitali. Utenti, imprese e professionisti potranno segnalare attraverso un apposito modulo pubblicato sul sito di Assoutenti i malfunzionamenti riscontrati, la durata delle interruzioni e gli eventuali danni economici e professionali subiti. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per valutare le responsabilità e definire le successive iniziative legali. (ANSA).