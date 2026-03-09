(ANSA) - VENEZIA, 09 MAR - L'associazione Altvelox ha depositato oggi sette istanze alle Prefetture di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza per chiedere la sospensione immediata e il riesame dei decreti che autorizzano l'uso dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità sulle tratte provinciali e metropolitane. Le istanze arrivano dopo il provvedimento della Prefettura di Napoli del 3 marzo, che ha sospeso le autorizzazioni per l'utilizzo degli autovelox disponendo una verifica di conformità ai criteri tecnici introdotti dal decreto 11 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024. Altvelox chiede che le Prefetture dispongano la sospensione cautelare di provvedimenti in vigore, procedano al riesame integrale in autotutela e impartiscano agli enti proprietari delle strade disposizioni per la disattivazione delle postazioni non assistite da documentazione completa. "La questione non è ideologica e non riguarda un rifiuto dei controlli di velocità - dichiara l'associazione -. Riguarda, al contrario, la legalità dell'azione amministrativa, la trasparenza dei procedimenti e la validità degli accertamenti che incidono direttamente sui diritti dei cittadini". Per Altvelox, il Veneto è solo il primo passaggio di un'iniziativa destinata a proseguire anche nel resto del territorio nazionale. (ANSA).