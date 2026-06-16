(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Si è svolta oggi l'assemblea della Conferenza dei rettori alla quale ha partecipato la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. "La presenza del ministro Anna Maria Bernini all'assemblea della Crui rappresenta un ottimo segnale di collaborazione con il sistema universitario. È un requisito necessario per costruire un dialogo efficace rispetto alle nostre richieste e alle necessità del sistema universitario italiano. Il confronto sui temi del Fondo di finanziamento ordinario e della Valutazione della qualità della ricerca si è svolto in un clima positivo e costruttivo, orientato alla ricerca di soluzioni condivise. Desidero inoltre ringraziare il segretario generale del Mur, Marco Mancini, per il contributo fornito a questo percorso di confronto", ha detto la presidente della Crui, Laura Ramaciotti a margine dell'assemblea odierna alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca. (ANSA).