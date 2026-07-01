(ANSA) - POLIGNANO A MARE, 01 LUG - Lo sportello bancomat di BdM banca di Polignano a Mare, in provincia di Bari, è stato fatto esplodere nelle scorse ore da un gruppo composto da almeno tre persone che, coi volti coperti e vestite di scuro, per coprirsi la fuga ha sparso sull'asfalto chiodi a tre punte. Secondo quanto emerso finora, l'esplosione ha danneggiato l'erogatore automatico di banconote da chiarire se il colpo sia riuscito e a quanto ammonti il possibile bottino. Il gruppo è poi scappato su una berlina di colore chiaro. La deflagrazione ha danneggiato gli esterni della filiale dell'istituto di credito ma non ha fatto feriti. Si tratta del quarto episodio del genere nel Barese: da lunedì scorso a oggi, sono stati presi di mira il postamat a Bitetto, due bancomat a Modugno e ora l'assalto a Polignano. (ANSA).