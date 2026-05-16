ROMA. Il nuovo Royal Pop trasforma l’attesa davanti ai negozi in una vera e propria corsa all’acquisto. In tutta Italia, come nel resto del mondo, migliaia di persone si sono messe in fila per il lancio del prodotto nato dall’unione tra Swatch e Audemars Piguet, dando vita a scene insolite davanti ai punti vendita.



L’afflusso di clienti è stato così elevato da creare problemi di gestione e sicurezza. L’interesse attorno al prodotto è legato anche alle caratteristiche del nuovo modello. Il Royal Pop propone una reinterpretazione in chiave moderna del celebre design Royal Oak, ma in una versione da tasca. Il modello può essere utilizzato in modi differenti: al collo, agganciato a una borsa, al polso o trasformato in elemento da appoggio grazie a un supporto dedicato.



Il prezzo di vendita è di 385 euro e gli acquisti sono regolati da limiti precisi: una sola unità al giorno per ogni cliente e per ciascun negozio.