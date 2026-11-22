(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Tensioni nella notte a Torino, nel quartiere Vanchiglia, dove alcune centinaia di manifestanti, dopo i festeggiamenti per i 30 anni del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre 2025, si sono avvicinate in corteo all'edificio di corso Regina Margherita 47, presidiato dalle forze dell'ordine, intorno a mezzanotte e mezza. I manifestanti hanno esploso fuochi d'artificio e lanciato bottiglie contro la polizia, che ha risposto utilizzando gli idranti e con un fitto lancio di lacrimogeni. Il corteo era partito da piazza Santa Giulia, dove nel pomeriggio si erano svolte le iniziative per il trentennale del centro sociale, e aveva attraversato le vie del quartiere fino ad avvicinarsi allo stabile sgomberato, presidiato da reparti mobili e mezzi della polizia. Dopo circa mezz'ora è tornata la calma e il corteo si è sciolto. (ANSA).