(ANSA) - TORINO, 11 GIU - A sei mesi dallo sgombero di Askatasuna e dalla decisione del Comune di Torino di interrompere il percorso avviato nel 2024 per la regolarizzazione dello spazio di corso Regina Margherita 47, gli autonomi del centro sociale e il Network antagonista torinese tornano ad attaccare il sindaco Stefano Lo Russo. "Errare è umano, perseverare nell'errore è diabolico: questo antico motto latino ben s'addice al sindaco di Torino Stefano Lo Russo", si legge in un documento diffuso oggi dagli autonomi. Secondo Askatasuna, Lo Russo non avrebbe resistito dal "farsi affascinare" dal tema della sicurezza, "diventato mantra della destra cittadina, regionale e nazionale". Nel documento si sostiene inoltre che "larga parte del Partito Democratico, ha deciso che affrontare da destra il tema securitario sia una scelta vincente". "Dallo sgombero del centro sociale Askatasuna ogni volta che si sono svolte manifestazioni di protesta la prima preoccupazione è stata quella di affrettarsi a dare solidarietà alle forze dell'ordine". Questo è avvenuto, dicono gli autonomi per le manifestazione ma addirittura dopo gli scontri del derby Toro-Juve, in cui fu ferito alla testa Marco Basoccu. "Non si è aspettato neanche la fine della partita o di conoscere le sorti dei tifosi feriti dalla polizia, per sperticarsi in attestati di solidarietà incondizionata", si legge ancora nel documento. Gli autonomi criticano anche l'approccio dell'amministrazione comunale sui temi della sicurezza urbana e delle periferie, che, "si prodiga nel professare il verbo del 'più poliziotti', 'più telecamere' cadendo sempre a piè pari nel giochino securitario. Mai che si parli delle ragioni strutturali, di cui la sinistra è ampiamente complice, che determinano la crisi delle nostre periferie. Mai viene data priorità al sostegno, che, seppur con risorse limitate, il Comune potrebbe dare a quei territori", sostengono gli autonomi. (ANSA).