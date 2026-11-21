(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Sono iniziati in piazza Santa Giulia, a Torino, i festeggiamenti per i trent'anni del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre 2025. L'edificio di corso Regina Margherita 47 è presidiato dalle forze dell'ordine con reparti mobili, mezzi, idranti e grate. Il programma prevede una serie di incontri e, a seguire, concerti, anche se la Questura ha inviato una diffida agli artisti in scaletta, quindi mancherebbero le autorizzazioni per l'evento. Al momento gli autonomi non hanno ancora reso noto se sia previsto anche un corteo. "Festeggiamo trent'anni di Askatasuna perché l'Askatasuna non è mai stata soltanto un palazzo, quattro mura, ma è un'esperienza di lotta, un'esperienza di autonomia, di possibilità di cambiare le cose in questo mondo, in questo paese, perlomeno a partire dal nostro territorio, quindi è la conseguenza logica di quello che è sempre stato il nostro modo di agire", spiega Martina, una delle portavoce del centro sociale. "Askatasuna è un problema per Torino? Io credo che i problemi gravi di questa città siano altri, come delle scelte politiche che vogliono far finta di risolvere una profonda crisi economica e sociale di questa città, puntando tutto sulla riconversione bellica", prosegue la portavoce. "Quindi, puntando a portare la nostra città sull'orlo di un'ulteriore crisi. Perché poi sappiamo benissimo che questo tipo di scelte politiche non significano veramente risolvere i problemi dei cittadini. Non ci sono assolutamente politiche che invece guardino a quelli che sono i bisogni reali, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda la scuola, l'università, la ricerca. Non ci sono fondi che vengono messi. In questo senso, questi sono i reali problemi", conclude Martina. (ANSA).