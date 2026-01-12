(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Credit Agricole avrebbe già ricevuto l'autorizzazione da parte della Bce a salire oltre il 20% del Banco Bpm. E' quanto sottolineano diverse fonti finanziarie che ribadiscono come Francoforte avrebbe raccomandato al gruppo francese di nominare, nel prossimo cda della banca di Piazza Meda, un numero di consiglieri in linea con il suo status di azionista di minoranza (probabilmente 4 o 5 su 15). La misura, si sottolinea, risponde allo scopo di non ingessare le decisioni dell'organo della banca poichè in caso di potenziale conflitto di interesse i consiglieri espressione dell'Agricole dovrebbero astenersi, secondo quanto prevede il Testo Unico Bancario. (ANSA).