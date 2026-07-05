(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Inizia oggi una lunga fase di caldo intenso che abbraccerà progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo, Italia inclusa. Le correnti instabili e i temporali degli ultimi tempi lasciano ora il posto a un vasto anticiclone, destinato a dominare incontrastato e a spingere le colonnine di mercurio verso valori ben oltre le medie climatiche. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una nuova e decisa svolta, guidata dall'avanzata di un vasto campo anticiclonico, i cui primi effetti si manifesteranno in modo evidente a partire da domenica 5 luglio, con una maggiore stabilità atmosferica su tutta Italia, da Nord a Sud. Oltre al tanto sole, le temperature massime registreranno un deciso aumento, raggiungendo i 33-34°C nelle principali città del Centro-Nord; qualche grado in meno sui settori adriatici (Abruzzo, Molise e Puglia) e su parte dell'area ionica, a causa di una maggiore ventilazione dai quadranti settentrionali. A partire dalla metà della prossima settimana, le masse d'aria rovente di origine subtropicale prenderanno definitivamente il sopravvento, portando anomalie termiche significative, con valori nuovamente sopra la media e un clima afoso su buona parte delle regioni. Nel dettaglio, domenica 5 al Nord sole e caldo in aumento. Al Centro tempo stabile e soleggiato ovunque. Al Sud prevalenza di sole e venti da nord. Lunedì 6 al Nord sole e caldo ovunque; al Centro sole con acquazzoni sulle zone interne; al Sud soleggiato con locali temporali in Basilicata. Martedì 7 al Nord stabile e soleggiato; al Centro sole con locali rovesci sulle zone interne; al Sud soleggiato ma con temporali sulla Sila. (ANSA).