(ANSA) - VICENZA, 28 NOV - Arriva da Gallio (Vicenza), uno dei sette Comuni dell'Altopiano di Asiago, il grande presepe, realizzato da un gruppo di giovani famiglie della parrocchia di San Bortolomeo, che sarà esposto nella Basilica di San Pietro in occasione del Natale 2026. "È un'esperienza davvero speciale - spiega il parroco, don Federico Zago - che vede coinvolte un team di oltre venti giovani famiglie, nato nel maggio 2024, che ha saputo trasformare un'intuizione in un progetto concreto, mettendo insieme entusiasmo, creatività, manualità e tanta fede. Si tratta di un'opera nata dal lavoro condiviso e dal desiderio di portare a Roma non soltanto un presepe, ma anche un pezzo della vita e della storia della nostra comunità". Domani il gruppo partirà per Roma per affrontare e seguire da vicino l'allestimento nella Basilica. "Sarà un'esperienza indimenticabile - aggiunge don Zago - che culminerà anche nell'incontro con Papa Leone XIV. È una bella storia e una grande esperienza che racconta come la fede, l'amicizia e il desiderio di camminare insieme possano generare qualcosa di grande". (ANSA).