(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Arnaud Belloni a Ceo dei marchi Fiat, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer (Cmo) per l'Europa, riportando a Emanuele Cappellano, Chief operating officer per l'Enlarged Europe. Olivier François - si legge in un comunicato - supporterà Belloni fino a metà ottobre, per garantire una transizione ordinata e continuerà a supportare Stellantis in qualità di advisor strategico. Belloni rientra in Stellantis da Renault Group, dove dal novembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Global Chief Marketing Officer e, dal maggio 2023, quello di Chief Branding Officer per tutti i marchi del gruppo. (ANSA).