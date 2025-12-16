(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Ariston Group ha sottoscritto un accordo con società controllate da Carrier Global Corporation per l'acquisizione del 100% delle azioni e dei diritti di voto di Riello Group e Riello America Llc. Fondata nel 1922 a Legnago, in Veneto, Riello opera nel settore del comfort climatico e delle combustion technologies. Per il 2025, i ricavi netti del gruppo Riello sono attesi pari a circa 400 milioni di euro con un margine operativo lordo (Ebitda) rettificato pari a circa 35 milioni di euro. Le parti hanno concordato un enterprise value di 289 milioni di euro, includendo la stima delle sinergie a regime. (ANSA).