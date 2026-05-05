(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Per il mese di aprile 2026, il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili è di 121,05 centesimi di euro per metro cubo, con un riduzione del 7,6% su marzo. Lo rende noto Arera, l'agenzia pubblica per l'energia. Il calo è dovuto alla discesa del prezzo della materia prima gas ad aprile rispetto a marzo, sceso a 46,01 euro al Megawattora, contro i 52,12 euro al megawattora di marzo (una riduzione dell'11,7%). A febbraio, prima della guerra in Iran, scoppiata il 28 febbraio, la quotazione era 35,21 euro. (ANSA).