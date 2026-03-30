(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta elettrica per il 'cliente tipo' vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà dell'8,1%. L'aggiornamento riguarda unicamente i 3 milioni circa di clienti vulnerabili attualmente serviti in regime di maggior tutela. Lo comunica l'Arera, autorità di regolazione per energia reti e ambiente. La spesa annuale per l'utente tipo vulnerabile in regime di maggior tutela si attesterà a 589,34 euro nel periodo compreso tra il primo luglio 2025 e il 30 giugno 2026, in aumento del 4,5% rispetto ai 563,76 euro registrati nel periodo precedente (tra il primo luglio 2024 e il 30 giugno 2025). (ANSA).