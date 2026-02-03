(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Per il mese di gennaio 2026, il prezzo di riferimento del gas per gli utenti vulnerabili è pari a 113,02 centesimi di euro per metro cubo, superiore del 10,5% al valore di dicembre (102,25 centesimi). Lo ha reso noto l'Arera, l'agenzia pubblica per l'energia. Il rincaro è dovuto all'aumento della quotazione all'ingrosso del gas: a gennaio è arrivata a 37,75 euro al Megawattora, contro i 30,65 di dicembre. Le condizioni meteo particolarmente rigide del primo mese del 2026 hanno spinto verso l'alto la domanda di gas, con inevitabili ripercussioni sul costo finale degli approvvigionamenti. (ANSA).