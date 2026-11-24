(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Nessun vantaggio personale o "delle squadre coinvolte"; piuttosto è stata fatta "la scelta più consapevole, nella valutazione allargata dei nomi tecnicamente possibili, la scelta più adeguata ad evitare errori in gara". E' uno dei motivi per cui il gip di Monza, su richiesta della Procura, ha archiviato il filone di indagine su una presunta frode sportiva a carico del ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, dell'ex supervisore Var Andrea Gervasoni e altri due varisti. Il capitolo, stralciato dal fascicolo milanese era quello che riguardava le cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone in alcune partite, tra 2024 e 2025. (ANSA).