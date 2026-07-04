(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato in un post scritto oggi in arabo su X che rappresentanti di oltre 70 Paesi hanno partecipato ai funerali di Ali Khamenei, tra cui quelli che ha definito i "fedeli fratelli arabi" dell'Iran. "L'Iran è lieto di aver ricevuto rappresentanti da oltre settanta Paesi che hanno scelto di partecipare all'omaggio alla nostra Guida Suprema", ha scritto Araghchi, sottolineando che la commemorazione rimarrà un "ricordo indelebile" nelle relazioni condivise tra l'Iran e quei Paesi. Lo riporta Iran International. (ANSA).