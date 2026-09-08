(ANSA) - CATANIA, 08 SET - La Procura di Catania ha chiesto alla terza sezione penale della Corte d'appello la condanna a sei anni del professore di Medicina Santo Torrisi, assolto in primo grado nel processo per violenze sessuali e molestie nei confronti di studentesse, commesse tra il 2010 e il 2014, all'ospedale Vittorio Emanuele-Ferrarotto. L'accusa è stata rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Andrea Ursino. Alla richiesta della Procura si sono associate le parti civili: quattro delle sette donne identificate come parti offese e l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania. Il Tribunale di Catania, nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto che non era stata raggiunta la prova della violenza sessuale perché il professore avrebbe "appoggiato i palmi al seno" di una studentessa ma "senza una pressione particolare delle mani". La Corte d'appello ha aggiornato il processo al prossimo 18 settembre per le arringhe della difesa. (ANSA).