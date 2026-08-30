(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Sta registrando numerose adesioni l'appello dell'associazionismo trentino contro il raduno internazionale naziskin, in programma nei prossimi giorni a Pietramurata. Domani pomeriggio, alle 17, una delegazione delle associazioni firmatarie consegnerà alla commissaria del Governo, Isabella Fusiello, l'appello. "La richiesta è chiara: quell'evento non va autorizzato perché si ispira a ideologie naziste, fasciste, razziste e xenofobe chiaramente contrarie ai valori della Costituzione e dell'Autonomia speciale che in quei giorni festeggia il suo ottantesimo anniversario", si legge in una nota. "Ci appelliamo al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e alla commissaria del Governo per la Provincia di Trento, prefetto Isabella Fusiello, affinché, nel rispetto della Costituzione e delle normative italiane, nonché al fine di evitare ogni rischio per l'ordine pubblico e ogni possibile violazione della legge, il raduno di Pietramurata non venga autorizzato. Se così non fosse la società civile trentina è pronta a manifestare democraticamente giovedì 3 settembre a Pietramurata", ribadiscono i firmatari che annunciano un punto stampa in occasione della consegna della petizione. (ANSA).